سفير واشنطن بالسعودية يدين استهداف الحوثي للمدنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية جون أبي زيد، الثلاثاء، استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي وتعريض حياة المدنيين للخطر.
وقال أبي زيد في تغريدة له على تويتر، "شن الحوثيون المدعومون من إيران مرة أخرى هجوماً على المدنيين في مطار أبها. إننا ندين بشدة أعمال العنف هذه ضد المدنيين الأبرياء. يجب عليهم أن يتوقفوا عن ذلك، أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم".
وأعلن التحالف العربي في اليمن، صباح الثلاثاء، إصابة 9 أشخاص في سقوط طائرة مسيرة على المواقف الخارجية بمطار أبها الدولي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي قامت به المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
واستشهد شخص وأصيب 7 آخرون، الشهر الماضي، في هجوم نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف مطار أبها الدولي.
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