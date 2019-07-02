إندونيسيا تعتقل زعيم إرهابي على صلة بتنظيم القاعدة

قالت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت زعيم جماعة إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة، للاشتباه به في تجنيد أشخاص وإرسالهم إلى سوريا للتدريب مع جماعات متشددة هناك.

كما اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب أربعة أشخاص على الأقل على صلة ببارا ويجايانتو الذي يقول الخبراء إنه تلميذ لأبو بكر باعشير المتهم بأنه العقل المدبر لتفجيرات بالي التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص عام 2002.

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واعتقل ويجايانتو مع زوجته السبت على مشارف جاكرتا عاصمة إندونيسيا، وكان هاربا منذ عام 2003 وسبق له التدريب مع إرهابيين في جنوب الفلبين.

وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية "الجماعة الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا لأن استراتيجيتها الأساسية ما زالت هي إقامة دولة".

وتسعى إندونيسيا جاهدة لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد سلسلة تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل ما يربو على 30 شخصا في مدينة سورابايا بإقليم جاوة الشرقية العام الماضي. واعتقل المئات بموجب القوانين الجديدة منذ بداية عام 2019.