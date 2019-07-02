وزير الطاقة الروسي: اتفاق أوبك والمستقلون على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن أوبك والمستقلون اتفقوا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر.

وتختتم اليوم في فيينا اجتماعات أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، والتى تبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/آذار 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضعفا ويرتفع الإنتاج الأمريكي.

وقال نوفاك، يوم الخميس، إنه يعتقد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيتوصلون لاتفاق عندما يناقشون اتفاقهم المتعلق بإنتاج النفط العالمي خلال اجتماعهم في فيينا.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خطط تمديد قرار الخفض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية نهاية الأسبوع الماضي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ردا على أسئلة للصحفيين اليوم بشأن مدى تأكده من التوصل إلى تمديد لاتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر "أنا واثق مئة بالمئة".

وكانت منظمة أوبك وحلفاؤها اتفقوا العام الماضي على خفض إنتاجهم بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، في محاولة للسيطرة على تراجع أسعار النفط العالمية.