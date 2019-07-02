انت الان تتابع قائدة السفينة "سي ووتش 3" تدافع عن رسوها بصورة غير قانونية في ميناء بإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قائدة السفينة "سي ووتش 3" كارولا راكيته

قال محامي الدفاع عن قائدة السفينة "سي ووتش 3"، كارولا راكيته، لوكالة الانباء الالمانية، إنها دافعت عن قرارها بالرسو بصورة غير قانونية في أحد الموانئ الإيطالية، حيث قالت للقضاة الإيطاليين إن الوضع على متن سفينة إنقاذ المهاجرين كان يتسم بـ"التوتر الشديد".

وقال ليوناردو مارينو إن موكلته - التي تم احتجازها يوم السبت الماضي بعد أن دخلت بالسفينة عنوة إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا الايطالية - أخبرت القضاة أمس الاثنين بأنها لم تكن تعتزم الاحتكاك بالقارب التابع للجمارك الايطالية أثناء عملية الرسو.

Advertisements

ونقل مارينو عن راكيته قولها للقضاء إنها لم تر القارب قبل أن تحتك به.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن إطلاق السراح المحتمل لراكيته، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.