فؤاد علام: استمرار "الإخوان" في تنفيذ العمليات الإرهابية "غباء سياسي"

قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن استمرار جماعة الإخوان في تنفيذ عمليات تستهدف الوطن هو نوع من الغباء السياسي والعقلي، مضيفا أنهم يتصورون أنهم عندما يتعرضون لتراجع فهذا نفحة من الله.
وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن فكرة الخلافة مسيطرة على عقل جماعة الإخوان، ويتصورون أنهم يعتقدون فرض الخلافة على الدول الإسلامية، فهم لا يؤمنون بفهوم الدولة.
وأضاف أن الإخوان فقدوا قاعدتهم في مصر، حيث أن توليهم الحكم لمدة عام جعلت الشعب المصري يقتنع أنهم كاذبين، ولم يعد لهم قبول بين الشعب المصري.
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