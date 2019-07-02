تونس: التحقيق مع بيلاروسيين بتهمة التجسس

أفاد متحدث قضائي في مدينة صفاقس التونسية الإثنين بأن القضاء يحقق مع بيلاروسيين اثنين يشتبه في تجسسهما.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية، إن المتهمين أوقفا منذ 28 يونيو (حزيران) الماضي في صفاقس، للتحقيق معهما في أنشطتهما، والأماكن التي زاراها، واتصالاتهما.

وأضاف التركي "لا يمكن كشف أي معلومات الآن، التحقيق جار معهما ويُتوقع عرضهما يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة".

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وأفاد التركي بضبط معدات إلكترونية لدى الموقوفين، وضبط هاتفيهما ونسخ من جوازات السفر.

ويُذكر أن صفاقس شهدت اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الناشط في حماس الفلسطينية في 2016 بالرصاص أمام مقر سكنه، ولاذ المهاجمون بعدها بالفرار إلى خارج تونس.

وكشفت الحادثة عن عمليات تجسس وترتيبات خارج تونس قبل أشهر من الاغتيال، اتهمت المنظمة الفلسطينية اسرائيل بالوقوف وراءها.