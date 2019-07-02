ترامب يتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إنه عقد اجتماعاً "رائعاً" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مطلع هذا الأسبوع ويتطلع لرؤيته مرة ثانية قريباً. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "في تلك الأثناء، ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد.. لسنا في عجلة لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية".

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