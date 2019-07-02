شكرا لقرائتكم الجزائر.. استقالة بوشارب وتكليف تربش لإدارة البرلمان لـ15 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في الجزائر بأن رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، قدم استقالته، الثلاثاء، وقد تم تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوماً.

وقد تم الإعلان عن شغور منصب رئيس البرلمان بعد استقالة رئيسه معاذ بوشارب.