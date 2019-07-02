وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية "أكتوبر 2019"

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط العامة للقبول كالآتي:

الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي بشرط ألا يقل المجموع عن 70% فأكثر وألا يزيد السن في 1/11/2019 عن 21 سنة.

الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي (الرياضيات – العلوم) بشرط أنّ يكون الطالب شعبة العلوم حصل على 70% فأكثر في مادة الرياضيات بالصف الثاني الثانوي وكذلك القسم العلمي من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط ألا يقل المجموع عن 70% فأكثر وألا يزيد السن في 1/11/2019 عن 21 سنة.

الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، بشرط ألا يقل المجموع عن 65% فأكثر وألا يزيد السن في 1/11/2019 عن 22 سنة.

الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمي من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، بشرط أنّ يكون الطالب حصل على 70% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات، وألا يقل المجموع الكلي عن 92% فأكثر وألا يزيد السن في 1/11/2019 عن 21 سنة.

كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط ومن شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط ألا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر، وألا يقل المجموع الكلي عن 85% فأكثر، وألا يزيد السن في 1/11/2019 عن 21 سنة.

كلية الطب للقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم) من (الذكور) فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط ألا يقل المجموع الكلي عن 95% فأكثر وألا يزيد السن في 1/11/2019 عن 21 سنة.

المعهد الفني للقوات المسلحة

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة (الرياضيات - العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط، أو معهد الدون بوسكو تخصصات (الميكانيكا – الكهرباء) فقط، وألا يقل المجموع الكلي لطلبة الثانوية العامة عن 60% فأكثر، والثانوية الصناعية عن 75% فأكثر، وألا يزيد السن في 1/11/2019 عن 21 سنة.

بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية ثلاث سنوات و22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، ويقبل الطلبة الحاصلين على أعلى من الشهادات المذكورة في مجالات (الهندسة – التكنولوجيا)، وسيراعى شرط السن في أثناء التقديم للحاصلين على هذه الشهادات، إذ يسمح بعامين إضافيين للطلبة المقيدين في دراسات عليا حتى 23 سنة.

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ويتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/7/2019، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، ويتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية فور انتهاء حفل تخرج الدفعة 113 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، ويقتصر العمل بالمكاتب الخارجية على سحب واستلام ملفات القبول فقط.

الشروط العامة للقبول

أنّ يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى.

أنّ يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أنّ يكون مقيدا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأنّ يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح ويسمح للطلبة الحاصلين على المؤهل عام 2017 بالتقدم للكلية الجوية فقط.

أنّ يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

أنّ يكون غير متزوج أو سبق له الزواج وأنّ يتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته.

ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أي (كلية – معهد عسكري – مدرسة عسكرية).

ألا يكون أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى).

أنّ يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في ذات الدفعة المتقدمة في ذات العام حال عدم لياقته الطبية في أثناء الاختبارات.

أنّ يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها في ذات الدفعة المتقدمة في ذات العام حال عدم اجتيازه الاختبارات.

أنّ يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع (7.5 متر) دون تردد ومن المرة الأولى، وفي زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأنّ يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية، وكذلك كشف الهيئة وفقا لتقييم لجنة الاختبار.

أنّ يجتاز اختبار العرض الطبي العام والتحاليل الطبية المتقدمة، والتي تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة.

يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بعد المعادلة الخاصة بالمجموع، ومن الأوراق المحتم على الطالب إحضارها القيد العائلي للوالد و(القيد العائلي للجد للوالد / القيد العائلي للجد للوالدة)، ويجب على الطالب وولي أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن نظرا لأن استخراجها يتطلب وقتا طويلا، ما قد يؤدي إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.

وتم تخصيص مكتب التنسيق القبول في الكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت، للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع.