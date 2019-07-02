ارسلان: ما حصل هو تهديد للسلم الأهلي ولا مجال للبحث بموضوع إحالة الملف على المجلس العدلي

أكد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له من خلدة أن "ما حصل في قبرشمون هو تهديد للسلم الأهلي ولا مجال للبحث بموضوع إحالة الملف على ​المجلس العدلي​"، مشيراً إلى ان "هذا ما صدر بالامس عن مجلس الاعلى الدفاع ومطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون أن يحال في الحكومة هذا المفل إلى المجلس العدلي لانه من الواضح أن هذا لم يكن اشكالا بل تخطيط لعملية قتل عن سابق تصور و تصميم لوزير في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أنه " كلامنا واضح للجميع، اما ان يحترم مجلس الوزراء قرارات مجلس الدفاع الاعلى ويحترم التوصيف الفعلي الذي اصدره اي انه تم توثيق الجرم بأنه تهديد للسلم والامن الدولي، واما على مجلس الوزراء ان يطلب احالة الموضوع للمجلس العدلي والا "كلّو بوقتو بينحكي في" والسلم الأهلي غير قابل للتفاوض"، مشيراً إلى ان "هناك تعرض لسيارة وزير وقد اصيبت بحوالي 18 طلقة وهذه محاولة اغتيال".

وعن التسجيل الصوتي الذي سُرب له ويقول فيه إن هناك أمرا من النظام السوري، أكد ارسلان "أنني لم ادخل يوما في لعبة الدم ولا الرئيس السوري بشار الأسد يدخل فيها وتمّ اجتزاء قسم من حديث قلته في العام 2007 وتسريبه سببه النوايا السيئة".