النشرة:تطابق بوجهات النظر بين باسيل وساترفيلد حول ضرورة إيجاد حل لملف ترسيم الحدود

أشارت مصادر مطلعة على لقاء وزير الخارجية ​جبران باسيل​ والمبعوث الأميركي إلى ​الشرق الاوسط​ ​ديفيد ساترفيلد​ لـ"النشرة" إلى أن "ساترفيلد شرح لباسيل بصورة مفصلة للخطوات التي قام في الأسابيع الماضية سواء ب​اميركا​ أو ​إسرائيل​".

ولفتت إلى أنه كان هناك تطابق بوجهات النظر حول نقطة أساسية هي ضرورة إيجاد حل الملائم بأسرع وقت بموضوع ​ترسيم الحدود​ البحرية حفاظا على مصالح ​لبنان​ النفطية. واضافت "ساترفيلد سيستكمل جولته على المسؤولين اللبنانيين وقد يضع باسيل في صورة لقاءاته".

وأوضحت المصادر ان باسيل سينقل الحكومة ما سمعه من ساترفيلد وسيضع الرئيس عون بالجو.