أشارت مصادر مطلعة على لقاء وزير الخارجية جبران باسيل والمبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد لـ"النشرة" إلى أن "ساترفيلد شرح لباسيل بصورة مفصلة للخطوات التي قام في الأسابيع الماضية سواء باميركا أو إسرائيل".
ولفتت إلى أنه كان هناك تطابق بوجهات النظر حول نقطة أساسية هي ضرورة إيجاد حل الملائم بأسرع وقت بموضوع ترسيم الحدود البحرية حفاظا على مصالح لبنان النفطية. واضافت "ساترفيلد سيستكمل جولته على المسؤولين اللبنانيين وقد يضع باسيل في صورة لقاءاته".
وأوضحت المصادر ان باسيل سينقل الحكومة ما سمعه من ساترفيلد وسيضع الرئيس عون بالجو.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:تطابق بوجهات النظر بين باسيل وساترفيلد حول ضرورة إيجاد حل لملف ترسيم الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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