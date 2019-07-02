النشرة: مجهولون أطلقوا النار على مختار بلدة حورتعلا ما ادى إلى إصابته

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بان "مجهولين أقدموا على إطلاق النار على مختار بلدة حورتعلا ش. م. ما أدى إلى اصابته بعدة رصاصات وحالته حرجة ونقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة".
ولفت إلى أنه "في التفاصيل، يعود إطلاق النار إلى خلافات ثأرية بين أبناء عائلة المصري كان ذهب ضحيتها كل من ع.ش. المصري وح. المصري الذي قتل أمام سجن زحلة منذ اشهر"، مشيراً إلى أنه "تسود بلدة حورتعلا اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الار بي جي بين الجهتين".
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