النشرة: مجهولون أطلقوا النار على مختار بلدة حورتعلا ما ادى إلى إصابته

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بان "مجهولين أقدموا على ​إطلاق النار​ على مختار ​بلدة حورتعلا​ ش. م. ما أدى إلى اصابته بعدة رصاصات وحالته حرجة ونقل إلى أحد ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة".

ولفت إلى أنه "في التفاصيل، يعود إطلاق النار إلى خلافات ثأرية بين أبناء عائلة المصري كان ذهب ضحيتها كل من ع.ش. المصري وح. المصري الذي قتل أمام ​سجن زحلة​ منذ اشهر"، مشيراً إلى أنه "تسود بلدة حورتعلا ​اشتباكات​ عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الار بي جي بين الجهتين".