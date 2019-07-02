سفير لبنان في كازاخستان: حصلنا على تأكيدات من السلطات الكازاخية بأن التحقيق يأخذ مجراه

أوضح سفير ​لبنان​ في ​كازاخستان​ جيسكار الخوري، عقب لقائه عدداً من المسؤولين الكازاخيين، "أننا أتينا لمناقشة الوضع الأمني الذي أدى الى سقوط عدد من الإصابات من بينها مواطنين لبنانيين وناقشنا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على سلامة الموظفين".

وأكد الخوري "أننا حصلنا على تأكيدات من السلطات في كازاخستان بأن التحقيق يأخذ مجراه كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث"، لافتاً إلى "أننا لسنا هنا للطلب من مواطنينا مغادرة كازاخستان، بل نحن هنا لضمان أمان هؤلاء المواطنين، وأن يكون هناك اجراءات أمنية تشعرهم بالامان والطمأنينة خلال قيامهم بعملهم".

وشدد ​السفير اللبناني​ على أن "لبنان وكازاخستان بلدان صديقان، وأي مسألة يمكن مناقشتها"، شاكراً "السلطات الكازاخية على فرصة الحوار وسننقل رسالتهم التي تؤكد سلامة مواطنينا الى السلطات في لبنان".