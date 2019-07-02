LBC: مساعي ابراهيم هي لتسليم الموقوفين والهدوء الامني بالجبل لا الوساطة السياسية

أفادت قناة الـ"LBC" أن "مساعي المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ لتسليم الموقوفين والهدوء الامني في الجبل وليس الوساطة السياسية".

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