جريح نتيجة تصادم بين صهريج محروقات وسيارة على طريق عام جزين كفرحونة

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريح نتيجة تصادم بين صهريج محروقات و​سيارة​ على طريق عام جزين ​كفرحونة​ في بئر عدوس".

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