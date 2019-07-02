ذبيان دعا للإحتكام الى منطق الدولة واستغرب الصمت إزاء العدوان على سوريا

رحب رئيس تيار ​صرخة وطن​ جهاذ بيان بـ"القررات الصادرة عن ​المجلس الأعلى للدفاع​ بعد الأحداث الأخيرة في الجبل، وببدء ​الجيش​ و​القضاء​ بالتحقيقات"، مؤكداً "ضرورة الإحتكام الى منطق الدولة التي تشكل السقف الحامي للجميع، وتحول دون عودة زمن ولغة الحرب والتقاتل".

وأكد أن "الجبل وأهله بحاجة الى الإنماء وفرص العمل وتحسين ظروف حياتهم بدل إقامة المتاريس بين بعضهم البعض، واعتبر أن ما شهدناه قبل أيام شكل تهديداً واضحاً للسلم الأهلي في الجبل الذي هو لجميع أبنائه"، مستغرباً "الصمت إزاء ​العدوان الإسرائيلي​ الذي إستهدف الأراضي والمواقع العسكرية السورية، عبر إستخدام العدو الاجواء ال​لبنان​ية في إنتهاك فاضح للسيادة الوطنية".

واعتبر أن "هذا الصمت يكشف حقيقة الفريق المنادي بسحب ​سلاح المقاومة​، ونحن نرد على هؤلاء بالتأكيد أن الإعتداءات الإسرائيلية هي خير دليل على ضرورة المقاومة وسلاحها، بل على ضرورة توحيد جبهة المقاومة من ​فلسطين​ الى لبنان وصولا الى ​الجولان​ السوري المحتل"، مشيراً إلى أن "الإعتداء الإسرائيلي الأخير الذي إستهدف مواقع عسكرية سورية – ​إيران​ية مشتركة، دليل على فشل المحور الأميركي – الإسرائيلي في النيل من صمود وصلابة ​سوريا​ ومحور المقاومة، كما يأتي بعد الفشل الأميركي – الإسرائيلي وبالتنسيق ومعه أنظمة البترو – ​دولار​، في تحقيق أي إنجاز لهم في "ورشة ​البحرين​" التطبيعية التي باءت بالفشل، والتي سبقتها رسالة إيرانية واضحة المعالم من خلال نجاح إيران في إسقاط ​طائرة​ ​التجسس​ الأميركية التي خرقت أجواء إيران".