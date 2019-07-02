لفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد في تصريح له لعد لقائه رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية إلى "اننا نعوّل على دور الجيش اللبناني في ضبط الوضع ونشكر جهود وزير الشغال يوسف فنيانوس لتحسين وضع مطار بيروت الدولي"، مشيراً إلى أنه "يبقى الامل ونراهن على الرويّة والحكمة".
وأكد أنه "لا يمكن أن نطلب من المواطنين أن يضحّوا وأن يحملوا موازنة وأن يكون هناك ضغط سياسي وأمني ونعوّل على دور الجيش اللبناني لضبط الوضع حتى تعود الأمور الى نصابها"، مشيراً إلى "اننا نتمنى من المسؤولين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون التخاطب بطريقة هادئة"، داعياً إلى "تخفيف الإحتقان على وسائل التّواصل الاجتماعي والعودة إلى الحوار والهدوء".
كانت هذه تفاصيل خبر عربيد: نعوّل على دور الجيش بضبط الوضع ونراهن على الرويّة والحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.