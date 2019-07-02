عربيد​: نعوّل على دور الجيش بضبط الوضع ونراهن على الرويّة والحكمة

لفت رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ في تصريح له لعد لقائه رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ إلى "اننا نعوّل على دور ​الجيش اللبناني​ في ضبط الوضع ونشكر جهود وزير الشغال ​يوسف فنيانوس​ لتحسين وضع ​مطار بيروت الدولي​"، مشيراً إلى أنه "يبقى الامل ونراهن على الرويّة والحكمة".

وأكد أنه "لا يمكن أن نطلب من المواطنين أن يضحّوا وأن يحملوا موازنة وأن يكون هناك ضغط سياسي وأمني ونعوّل على دور الجيش اللبناني لضبط الوضع حتى تعود الأمور الى نصابها"، مشيراً إلى "اننا نتمنى من المسؤولين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون التخاطب بطريقة هادئة"، داعياً إلى "تخفيف الإحتقان على وسائل التّواصل الاجتماعي والعودة إلى الحوار والهدوء".