فرنجية:المرحلة التي مررنا بها بالايام السابقة بحاجة إلى مسؤولية وطنية

أشار رئيس تيار الوردة النائب السابق سليمان فرنجية إلى انه "تشرفنا بزيارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكان هناك فرصة للتداول بالأمور". وقال: "لبنان وطن والاوطان لا تموت، من الممكن أن نمر بمراحل صعبة واستثنائية لكن تأتي مرحلة ننهض بها، والمهم ان نكون متفائلين وأن يكون لدينا نظرة شاملة للبنان".
ورأى "أننا نستطيع إذا توحدنا وتحملنا مسؤولية وطنية ان نخرج من هذه المرحلة، الامور ليست مستحيلة لكننا بحاجة إلى ارادة فعالة"، معتبرا ان "المرحلة التي ممرنا بها بحاجة إلى مسؤولية وطنية لا كيدية وتصرفات انتقامية، ونظرة الدولة يجب ان تكون دائما استيعابية لجميع أبنائها".
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