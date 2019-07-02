جلسة الحكومة لم تبدأ لعدم اكتمال النصاب وجلسة لتكتل لبنان القوي بالخارجية

اشارت قناة "OTV" الى الاجتماع التنسيقي لتكتل "لبنان القوي" لا يزال مستمرا حتى الساعة في ​وزارة الخارجية​، موضحة انه "حتى هذه الساعة لم يصل احد من اعضاء تكتل "لبنان القوي" الى ​جلسة الحكومة​ باستثناء الوزير ​اواديس كيدانيان​ الذي وصل الى السراي لكنه غادر قبل دخوله الجلسة.

ولفتت الـ"OTV" الى ان نصاب الجلسة الحكومية لم يكتمل بعد اذ وصل عدد الوزراء حتى هذه الساعة لـ18.