اشارت قناة "OTV" الى الاجتماع التنسيقي لتكتل "لبنان القوي" لا يزال مستمرا حتى الساعة في وزارة الخارجية، موضحة انه "حتى هذه الساعة لم يصل احد من اعضاء تكتل "لبنان القوي" الى جلسة الحكومة باستثناء الوزير اواديس كيدانيان الذي وصل الى السراي لكنه غادر قبل دخوله الجلسة.
ولفتت الـ"OTV" الى ان نصاب الجلسة الحكومية لم يكتمل بعد اذ وصل عدد الوزراء حتى هذه الساعة لـ18.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة الحكومة لم تبدأ لعدم اكتمال النصاب وجلسة لتكتل لبنان القوي بالخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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