الحجار دعا لازالة عناصر التوتر والاحتكام للقضاء: الخطوط مع الاشتراكي مفتوحة

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ ان "اول عناصر التهدئة في الجبل هو وقف الاستفزازات، ونحن مسؤولون اليوم عن حماية ​مصالحة الجبل​ التي قام بها النائب السابق ​وليد جنبلاط​ والبطريرك الراحل ​نصرالله صفير​".

واعتبر الحجار في حديث تلفزيوني، ان "اي طرف يقوم خطاب تصعيدي او استفزاز في البلد ويمس الاستقرار السياسي في حده الادنى نحن في مواجهته، ونحن يربطنا مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ تفاهم اولى دعائمه تثبيت الاستقرار". واكد ان العلاقة التاريخية بين ​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ علاقة تاريخية لا تهتز رغم التباينات والاشكالات التي حصلت والسجال الذي حصل "عز علينا"، واليوم الخطوط مع الاشتراكي مفتوحة والاجواء جيدة، والتواصل مستمر قبل وبعد الحادثة في الجبل.

ورأى اننا اما مشهد خطير، واليوم يجب البحث في كيفية ازالة عناصر التوتر عبر ازالة الخطابات التصعيدية، والجميع اعلن احتكامه للقضاء، وعليه فالنذهب الى القضاء وحسم الموضوع.