الحريري عرض مع وزيرة الدفاع الفرنسية سبل التعاون بين البلدين

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في السراي الحكومي، وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​ على رأس وفد عسكري، في حضور السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ والوزير السابق ​غطاس خوري​ ومستشار الرئيس الحريري العسكري العميد ​مارون حتي​. وتناول اللقاء البحث في سبل التعاون بين البلدين وخصوصا في مجالات التعاون العسكري.

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