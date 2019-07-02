الحريري عرض مع وزيرة الدفاع الفرنسية سبل التعاون بين البلدين

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على رأس وفد عسكري، في حضور السفير الفرنسي برونو فوشيه والوزير السابق غطاس خوري ومستشار الرئيس الحريري العسكري العميد مارون حتي. وتناول اللقاء البحث في سبل التعاون بين البلدين وخصوصا في مجالات التعاون العسكري.
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