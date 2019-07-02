"التوحيد" دعا محازبيه الى التجاوب مع الإجراءات التي سيتخذها الجيش

طلبت أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​، بتوجيه من رئيس الحزب ​وئام وهاب​ "من جميع المحازبين والأنصار التجاوب مع كل الإجراءات التي سيتّخذها ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ لضبط الأمن في الجبل ومنع أي خلل أمني".

كما دعت المحازبين الى "عدم التجوّل في ​السلاح​ حتى المرخّص منه، منعاً لأي استفزاز ونظراً لدقة الوضع والمرحلة، كما يطلب منهم عدم المشاركة في الإستفزازات التي تحصل على ​وسائل التواصل الاجتماعي​".