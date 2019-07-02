طلبت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي، بتوجيه من رئيس الحزب وئام وهاب "من جميع المحازبين والأنصار التجاوب مع كل الإجراءات التي سيتّخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية لضبط الأمن في الجبل ومنع أي خلل أمني".
كما دعت المحازبين الى "عدم التجوّل في السلاح حتى المرخّص منه، منعاً لأي استفزاز ونظراً لدقة الوضع والمرحلة، كما يطلب منهم عدم المشاركة في الإستفزازات التي تحصل على وسائل التواصل الاجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر "التوحيد" دعا محازبيه الى التجاوب مع الإجراءات التي سيتخذها الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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