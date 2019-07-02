شرطة استراليا تعلن إحباط مخطط لهجوم في سيدني: أحد المتهمين كان قد سافر الى لبنان

أعلنت شرطة ​مكافحة الإرهاب​ في ​أستراليا​ أنها اعتقلت ثلاثة رجال في مداهمات بمدينة ​سيدني​ وأحبطت مخططا مستلهما من فكر "​تنظيم داعش​" لشن هجمات على عدد من المباني العامة والسفارات.

ووجهت السلطات اتهامات لاثنين من المحتجزين، أحدهما عمره 20 عاما والآخر 23 عاما، بالانتماء لـ"تنظيم داعش" وهي جريمة بموجب القوانين الأسترالية. واتهم الأول بالتخطيط لهجوم سيدني الذي قالت ​الشرطة​ إنه كان في مراحله الأولى.

وقال مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية إيان مكارتني للصحفيين في سيدني "كان لديهم عدد من الأهداف تضم مراكز للشرطة ومنشآت دفاعية وسفارات ومجالس ومحاكم وكنائس"، مشيرا الى أن الشرطة نفذت الاعتقالات لأنها جمعت ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات، ولم تخض في التفاصيل.

ولفت مكارتني الى أن الاتهامات وجهت أيضا لشخص ثالث عمره 30 عاما اتهامات بالاحتيال فيما يتعلق بمزايا الرعاية الاجتماعية، كاشفا أن "السلطات ظلت تتعقب المتهم بالتخطيط للهجوم منذ منتصف 2018 عندما لفت الانتباه إليه بسفره إلى ​لبنان​".