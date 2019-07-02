النشرة: الفصائل المسلحة شنت هجوما مباغتا على مواقع الجيش السوري في ريف اللاذقية

اشار مراسل "النشرة" في ​سوريا​، الى ان "الفصائل المسلحة شنت هجوما مباغتا على مواقع ​الجيش السوري​ في تلة أبو اسعد في ​ريف اللاذقية​ الشمالي، في خرق جديد لاتفاق وقف التصعيد حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، انتهت بانسحاب الفصائل الى النقاط التي تقدمت منها".

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