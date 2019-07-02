العربية: رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يقدم استقالته

أفادت قناة "العربية" بان "رئيس ​البرلمان الجزائري​ ​معاذ بوشارب​ يقدم استقالته"، مشيرةً إلى "تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوما بعد استقالة بوشارب".

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