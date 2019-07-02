شي حثّ ترمب على تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بكين: أعلن وزير الخارجية الصيني الثلاثاء أن الرئيس شي جينبينغ حثّ نظيره الأميركي دونالد ترمب على "إبداء ليونة" تجاه كوريا الشمالية بما في ذلك تخفيف العقوبات "في الوقت المناسب"، وذلك خلال لقائهما الاسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وزار شي كوريا الشمالية قبل توجّهه إلى قمة مجموعة العشرين في اليابان حيث التقى ترمب السبت، ويقول محللون إن الرئيس الصيني قد يكون استخدم زيارته إلى بيونغ يانغ كورقة ضغط عندما أجرى محادثات مع نظيره الأميركي ترمب.

والأحد التقى ترمب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح عند الحدود بين الكوريتين.

والثلاثاء قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن "شي حث الولايات المتحدة على إبداء ليونة ولقاء جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا الشمالية) في منتصف الطريق، بما في ذلك تخفيف العقوبات المفروضة عليها في الوقت المناسب وإيجاد حل لهواجس الجانبين عبر الحوار".

Advertisements

وشهدت العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية، الدولتين اللتين يعود تحالفهما إلى حقبة الحرب الباردة، تحسنا في الآونة الأخيرة بعدنا شهدت فتورا بسبب الأنشطة النووية الكورية الشمالية وتأييد بكين فرض عقوبات دولية على جارتها.

وسعت بكين إلى إبقاء بيونغ يانغ ضمن دائرة نفوذها وقد التقى كيم شي أربع مرات في الصين في السنوات الأربع الأخيرة.

وقبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين في أوساكا توّجه شي إلى بيونغ يانغ في أول زيارة لرئيس صيني منذ 14 عاما. ويقول محللون إن الهدف من تلك الزيارة كان إظهار نفوذ بكين لدى بيونغ يانغ قبل محادثات شي وترمب حول النزاع التجاري القائم بين البلدين خلال قمة مجموعة العشرين.

وبعد دخوله الشطر الكوري الشمالي من المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين قال ترمب إنه اتّفق مع الزعيم الكوري الشمالي على استئناف المحادثات على المستوى العملي حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، والمتعثّرة منذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي في هانوي في فبراير الماضي.

