مسئولون أمريكيون: إيران ستشن هجمات إليكترونية على المصالح الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني - صورة أرشيفية

أعلن مسئولون بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إيران تعمل على توجيه هجمات إليكترونية تستهدف الولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر بين البلدين، وحذروا المؤسسات الحكومية والخاصة بالاستعداد بدفاعاتها ضد تلك الهجمات.

قال كريستوفر كريبس، كبير مسئولي الأمن الإليكتروني بالوزارة، إن الجانب الإيراني، سواء من الإيرانيين أنفسهم أو من يعمل لحسابهم، يزيدون من استهدافهم للوكالات والمؤسسات والصناعات الأمريكية بهجمات تدميرية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على شبكات إليكترونية بأكملها.

وقال مايكل كونيل، الخبير في الشأن الإيراني، بمركز «سي إن إيه» الفكري الأمريكي، إن التهديد بشأن هجمات إليكترونية بالغة الضرر وواسعة النطاق على المؤسسات والأعمال بداخل الولايات المتحدة قد تزيد في أعقاب الهجوم الإليكتروني التي تم توجيهه من جانب القيادة الإليكترونية الأمريكية ضد مجموعة استخباراتية إليكترونية ذات صلة بالقوات الإيرانية أواخر الشهر الماضي.

أضاف «كونيل» أن الولايات المتحدة بدأت بالهجوم، ومن الطبيعي أن يكون هناك رد إيراني، بل من المتوقع توجيه هجمات إيرانية على أهداف حكومية إلى جانب المصالح الاقتصادية الأخرى بالولايات المتحدة.

بدوره، أشار سيرجيو كالتاجيرون، نائب رئيس مؤسسة «دراجوس» للأمن الإليكتروني، إن هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها الولايات المتحدة على حافة نزاع عسكري مع دولة لها قدرات إليكترونية كبيرة مثل إيران حيث يمكنهما الآن تبادل الهجمات الإليكترونية، كما يعتبر اختبارا للعاملين في قطاع الأمن الإليكتروني الأمريكي بدلا من اللجوء للأسلحة التقليدية.