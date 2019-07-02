شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يطالب بخطة للتصدى لدودة الحشد والآفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدى لبعض الحشرات التى تصيب المحاصيل الزراعية ومحاصيل الفاكهة، مما يؤثر على الإنتاج، وينعكس على هامش الربح للفلاح.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك بعض الحشرات التى تصيب المحاصيل الزراعية وفى مقدمتها دودة الحشد الخريفية التى تصيب محصول الذرة، وتقضى على أكثر من نصف المحصول، مما يستوجب وضع خطة للتصدى لهذه الحشرة، لافتا إلى أهمية محصول الذرة وذلك لأنه متداخل فى العديد من الصناعات، ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى الكثير منها.

وطالب وكيل اللجنة، حصر كافة الحشرات التى تصيب المحاصيل الزراعية ووضع خطة لها حول كيفية التصدى لها، وتوفير المبيدات الزراعية المطلوبة، وتوعية المزارعين بمخاطر هذه الآفات، وكيفية التصدى لها والقضاء عليها، مشددا على ضرورة النهوض بالزراعة، وتوفير سلالات وبذور تعطى انتاجية أعلى.