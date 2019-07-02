شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ارتفاع الأسعار فى تركيا عرض مستمر.. زيادة فاتورة الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار للوضع الاقتصادى الفاشل فى تركيا ، نتيجة السياسات الخاطئة التى يسير بها أردوغان ونظامه ، يتواصل في تركيا مسلسل ارتفاع الأسعار الذي أعقب انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، بعدما كانت الحكومة التركية قد كبحت الزيادات في أسعار السلع والخدمات قبيل الانتخابات.

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ومع انتهاء انتخابات بلدية إسطنبول، أعلنت السلطات رفع أسعار الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، حيث تم رفع أسعار الكهرباء بنحو 15 في المئة، غير أن شركة خطوط أنابيب نقل البترول أعلنت نبأ سيئًا آخر تضمن زيادة على أسعار الغاز الطبيعي المُباع لمحطات الطاقة.

صحيفة الزمان التركية المعارضة أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ضريبية جديدة على المشروبات الكحولية ومستلزمات التب. ولن يكون من الصادم فرض ضرائب جديدة على الواردات وسلع الرفاهية بالنسبة التي تسمح بها لوائح الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ،ولن تنعكس الزيادات على مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو الذي سيتم الكشف عنها يوم الثلاثاء، غير أن مؤشر التضخم قد يسجل ارتفاعًا اعتبارًا من يوليو الجاري.