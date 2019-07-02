شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ثقافة البرلمان يطالب بدعم مبادرة "صناعية مصر" لتوفير فرص العمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الاعلام والثقافة والاثار، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص دعم مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي دشنتها وزارة الثقافة لإعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية لدائرة الضوء، و تأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال، ويقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب في مركز الفسطاط للحرف التقليدية.

ولفت شعبان شيمكو إلي أن نجاح هذه المبادرة المهمة يتطلب المساندة والدعم من الجميع مؤكدا اهمية هذه الصناعات التى كانت توفر الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى اضافة الى اقبال جميع السياح من مختلف دول العالم على شرائها خلال زيارتهم لجميع المناطق والمحافظات السياحية والاثرية

