مرة أخرى، تعرضت وكالة بنكية قبل قليل بزنقة “شابي” المتواجدة قبالة مدرسة البعثة الفرنسية، في طنجة إلى عملية سطو.
وقام شخصان ملثمان ومدججان بالأسلحة البيضاء باقتحام الوكالة البنكية، وتمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية، قبل أن يلوذا بالفرار.
وخلف الحادث حالة من الخوف والهلع في صفوف تلاميذ المدرسة الفرنسية، فيما حلت العناصر الأمنية بعين المكان مرفوقة بالشرطة العلمية والتقنية، وباشرت تحرياتها لتحديد هوية المشتبه فيهما.
وتعتبر عملية السرقة الثانية من نوعها خلال شهر يونيو الجاري، حيث سبق تنفيذ عملية سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…عملية سطو جديدة على وكالة بنكية في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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