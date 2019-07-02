“كان 2019”.. جزائريون يُقرون بمغربية الصحراء.. صور

شهدت المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، التي جمعته اليوم الاثنين، بالمنتخب الجنوب إفريقي، حدثا أقر بمغربية الصحراء، كان أبطاله بعض أعضاء جمعية الصحراء المغربية لدعم ومساندة أسود الأطلس.

وتنقل أعضاء الجمعية الكائن مقرها بمدينة العيون، إلى مصر من أجل تشجيع العناصر الوطنية في “الكان”، وكذلك للرد على ما تعرضت له الخريطة المغربية، من بتر لصحرائها خلال حفل الافتتاح، ووضع علم الجمهورية الوهمية عليها.

ونجحت جمعية الصحراء المغريية إلى حد كبير، في تبليغ رسائلها، خاصة أن مجموعة من الجماهير الجزائرية، المتواجدة بمصر لتشجيع منتخبها، التقطت صورا مع أعضاء الجمعية وهم يحملون شعارها، المتضمن للخريطة المغربية من طنجة إلى الكويرة، في مشهد يؤكد إقرار الشعب الجزائري بمغربية الصحراء، عكس رجال السياسة بالبلد الشقيق، علما أن الجمهور المصري قام بالخطوة ذاتها، لتنجح بذلك الجمعية الصحراوية في الرد بذكاء على استفزازات حفل الافتتاح.