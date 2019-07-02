المنتخب الوطني يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ مشاركاته ب”الكان”

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، متصدرا لمجموعته الرابعة، عقب تغلبه على جنوب إفريقيا، بهدف دون رد، سجله مبارك بوصوفة في آخر أنفاس المباراة.
وحصد “الأسود” العلامة الكاملة في دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركات النخبة الوطنية بكأس الأمم الإفريقية، إذ لم يسبق للمنتخب الوطني أن سجل ثلاث انتصارات في مرحلة المجموعات.
وتصدر زملاء بنعطية، المجموعة التي ضمت كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، بعد أن فازوا بالحصة ذاتها هدف دون مقابل على منافسيهم الثلاثة، علما أن “فيلة” ساحل العاج، حلت في الوصافة بست نقاط، لتتأهل لثمن النهائي، بينما جاء جنوب إفريقيا ثالثا بثلاث نقاط، ثم ناميبيا بصفر نقطة متذيلا للترتيب.
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