أسرة الوداد تفقد أحد أبنائها السابقين..من الجيل الذهبي للثمانينات والتسعينات

توفي، اليوم الثلاثاء، رشيد تفاح، اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، والمنتخب الوطني، بعد صراع طويل مع المرض لم ينفع معه علاج.

ولعب المرحوم للجيل الذهبي للفريق الأحمر، أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، ناهيك عن دفاعه عن ألوان أندية، نهضة سطات، ووداد فاس، والراسينغ البيضاوي، وشباب المحمدية.

وحمل رشيد تفاح القميص الوطني للكبار في عهد المدرب الألماني ويرنيز، إضافة للعبه لمنتخب الشبان، والمنتخب الأولمبي.

أسرة “اليوم24″، تتقدم بخالص تعازيها لعائلة رشيد تفاح الصغيرة والكبيرة، ولفريق الوداد الرياضي وكرة القدم الوطنية، على إثر المصاب الجلل، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون