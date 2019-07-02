موازين 2019.. رقم قياسي للحضور الجماهيري

حج إلى مدينة الرباط ، خلال نسخة عام 2019 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي دام 9 أيام، كان آخرها ليلة السبت/ الأحد، أكثر من مليوني و750 ألف شخص، من الجمهور.

وأعلنت جمعية مغرب الثقافات، في بلاغ توصل به “اليوم24″، أن النسخة 18 من المهرجان، الذي تنظمه، سنويا، جذبت عددا قياسيا من الجمهور، تابع عروض أكثر من 200 فنان.

ويعتبر حفل النجم الكولومبي العالمي “مالوما”، الأول في التصنيف من حيث الحضور الجماهيري، إذ حضره أكثر من 200 ألف شخص.

وحظي المهرجان بتغطية واسعة من وسائل الإعلام، حيث خضره أزيد من 700 صحافي من وسائل إعلام وطنية، وعربية، و دولية.

وعاد مهرجان موازين إلى سابق عهده بخصوص الحضور الجماهيري، وذلك بعدما شهدت نسخته لعام 2018 حضورا جماهيريا ضعيفا في سهرات منصتي سلا، والنهضة، بسبب حملة المقاطعة.