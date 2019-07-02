حج إلى مدينة الرباط ، خلال نسخة عام 2019 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي دام 9 أيام، كان آخرها ليلة السبت/ الأحد، أكثر من مليوني و750 ألف شخص، من الجمهور.
وأعلنت جمعية مغرب الثقافات، في بلاغ توصل به “اليوم24″، أن النسخة 18 من المهرجان، الذي تنظمه، سنويا، جذبت عددا قياسيا من الجمهور، تابع عروض أكثر من 200 فنان.
ويعتبر حفل النجم الكولومبي العالمي “مالوما”، الأول في التصنيف من حيث الحضور الجماهيري، إذ حضره أكثر من 200 ألف شخص.
وحظي المهرجان بتغطية واسعة من وسائل الإعلام، حيث خضره أزيد من 700 صحافي من وسائل إعلام وطنية، وعربية، و دولية.
وعاد مهرجان موازين إلى سابق عهده بخصوص الحضور الجماهيري، وذلك بعدما شهدت نسخته لعام 2018 حضورا جماهيريا ضعيفا في سهرات منصتي سلا، والنهضة، بسبب حملة المقاطعة.
كانت هذه تفاصيل خبر موازين 2019.. رقم قياسي للحضور الجماهيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.