ملياردير أميركي يتبرع بـ3.6 مليار دولار لجمعيات خيرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام الملياردير الأميركي، وارين بافيت، بالتبرع مرّة أخرى بمبلغ كبير من ثروته، لخمس مؤسسات خيرية، أمس الإثنين، وسط خطّته للتبرع بمعظم أمواله.

وتبرع بافيت هذه المرّة بـ3.6 مليار دولار من أسهم مجموعته "بيركشاير هاثاواي"، معظمها ذهبت لمؤسسة "بيل ومليندا غيتس" الخيرية، المعنية بالرعاية الصحيفة وتقليل الفقر حول العالم.

وقالت "بيركشاير هاثاواي" إن التبرع السنوي الرابع عشر لبافيت يشمل نحو 16.81 مليون سهم.

ويزيد التبرع الأخير المبلغ الإجمالي الذي قدمه بافيت للمنظمات الخيرية إلى أكثر من 34.5 مليار دولار منذ عام 2006 حين تعهد الرجل البالغ من العمر 88 عاما بالتبرع بأسهمه في "بيركشاير هاثاواي".

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وتذهب التبرعات لمؤسسات "غيتس"، و"سوزان تومسون بافيت" التي تحمل اسم زوجته الراحلة، ومنظمات أخرى يديرها أبناؤه "وارد وبيتر وسوزان هي "هوارد جي بافيت"، و"شريوود"، و"نوفو".

وكان آخر أكبر تبرع سنوي لبافيت في العام الماضي وبلغ 3.4 مليار دولار.

ومنذ الستينيات حول بافيت شركته "بيركشاير" إلى مجموعة كبيرة وصلت قيمتها إلى نحو 522 مليار دولار تملك شركات منها "بي إن إس إف" للسكك الحديدية و "جايكو" لتأمين السيارات وأسهما في شركات أخرى منها "أبل" و"ويلز فارجو آند كو".