قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون لتخطي أزمة المناصب العليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مجددا في محاولة لتخطي أزمة محرجة بشأن سلسلة من الترشيحات للمناصب العليا بالكتلة للسنوات الخمس المقبلة على الأقل.
وفي إحدى أطول قمم الاتحاد في السنوات الأخيرة، سعى القادة، اليوم، إلى اختيار رئيس جديد للذراع التنفيذية النافذة، المفوضية الأوروبية، ورئيس للمجلس الأوروبي، ومسؤول للسياسة الخارجية.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي يوم غد، الأربعاء، على رئيسه الجديد، مع تسمية المحافظ الجديد للبنك المركزي الأوروبي لاحقا.
ويصارع القادة لإظهار أن الاتحاد لا يزال ذا قيمة ومتماسكا عقب خسارة يمين الوسط واليسار، وهما القوتان التقليديتان في الاتحاد، أصواتا في انتخابات أيار/ مايو البرلمانية.
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