سائرون: لن نسمح بتمرير اسماء اثبتت فشلها الى الدرجات الخاصة والوكالات

اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الثلاثاء، ان تحالفه لن يسمح بتمرير الاسماء المرشحة للدرجات الخاصة والوكالات ممن ثبت فشلها وتلكؤها بالعمل خلال السنوات السابقة.
واضاف العميري، ان "تحالف سائرون وضمن برنامجه الاصلاحي فانها ستقف بالضد من تمرير هكذا اسماء مرشحين"، لافتا الى انه "رغم وجود اختلافات الرؤى حول قضية التمديد للمدة المحددة لحسم ملف الوكالات لكنه بالنهاية، تم المضي بتعديل المادة المعنية بهذا الموضوع بالموازنة".
يشار الى ان المادة 58 من الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، حددت الثلاثين من حزيران الماضي، موعداً نهائياً لحسم ملف الوكالات والدرجات الخاصة التي تعمل بالوكالة، وهو مالم يتحقق خلال الموعد، ما اضطر مجلس النواب للمضي بالقراءة الاولى لتعديل هذه المادة في جلسته التي عقدت الاحد الماضي.
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