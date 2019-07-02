رئاسة الوزراء تصدر بياناً رسمياً بشأن عقوبة حرمان عدنان حمد

2019-07-02 | 11:20
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اصدر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة ، اياد بنيان ، بياناً رسمياً بشأن الانباء التي تتحدث عن عقوبة حرمان مدرب المنتخب الوطني السابق عدنان حمد.
وفي هذا الصدد قال بينان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "يثار بين الحين والاخر، موضوع المدرب العراقي المحترف عدنان حمد، حيث يتردد لغط مشاع ، سيما في الاوساط الرياضية والاجتماعية العامة، انه قد تعرض الى عقوبة الحرمان من التدريب مدى الحياة وبانه غير مسموح له بالدخول الى الاراضي العراقية".
واوضح "بعد التمحيص والتدقيق، تأكد لدينا بعدم وجود اي عقوبة رسمية بحق المدرب عدنان حمد، وبحسب ما ورد من كتب رسمية من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم المركزي"، موضحا ان " امر العقوبة المشاع في وسائل الاعلام والذي تتداوله الجماهير لا يوجد له سند قانوني صريح".
واتم بنيان بيانه بالقول، "عليه نؤكد بأن المدرب عدنان حمد، كفاءة تدريبية ويحق له مزاولة العمل التدريبي في وطنه متى ما شاء وان حضن هذا الوطن يتسع لجميع ابنائه وان رعاية الدولة لابنائها امر لا مناص منه".
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