كل ما تود معرفته عن كلاسيكو البرازيل والارجنتين في كوبا أميركا

ويدخل لاعبو السامبا كلاسيكو الكرة اللاتينية المباراة وهم يتمتعون بأفضلية عاملي الأرض والجمهور، من أجل الوصول للنهائي الغائب عنه منذ 12 عاماً.

بينما في الجهة الأخرى، يقود ليونيل ميسي، آمال وطموحات التانجو حتى يفوز باللقب الذي ينتظره منذ عام 1993.



موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا:

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم غدٍ الأربعاء، على ملعب "مينيراو" بمدينة بيلو هوريزونتي.

ويديرها الحكم الإكوادوري الدولي رودي زامبرانو.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أميركا:

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تبث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، على القمرين "نايل سات" و"سهيل سات".

وخصصت الشبكة قناتي "bein Max HD3" و "bein Max HD4".



معلقي مباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أميركا:

أسندت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية المباراة للمعلقين التونسي "عصام الشوالي" على "bein Max HD3" والجزائري "حفيظ دراجي" على "bein Max HD4".