اخبار العالم

كل ما تود معرفته عن كلاسيكو البرازيل والارجنتين في كوبا أميركا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ويدخل لاعبو السامبا كلاسيكو الكرة اللاتينية المباراة وهم يتمتعون بأفضلية عاملي الأرض والجمهور، من أجل الوصول للنهائي الغائب عنه منذ 12 عاماً.

بينما في الجهة الأخرى، يقود ليونيل ، آمال وطموحات التانجو حتى يفوز باللقب الذي ينتظره منذ عام 1993.


موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أمريكا:

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم غدٍ الأربعاء، على ملعب "مينيراو" بمدينة بيلو هوريزونتي.

ويديرها الحكم الإكوادوري الدولي رودي زامبرانو.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أميركا:

Advertisements

تبث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، على القمرين "نايل سات" و"سهيل سات".

وخصصت الشبكة قناتي "bein Max HD3" و "bein Max HD4".


معلقي مباراة البرازيل والأرجنتين في كوبا أميركا:

أسندت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية المباراة للمعلقين التونسي "عصام الشوالي" على "bein Max HD3" والجزائري "حفيظ دراجي" على "bein Max HD4".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تود معرفته عن كلاسيكو البرازيل والارجنتين في كوبا أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا