تعرف على مواجهات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وبحسب القرعة يلعب كاشيما انتليرز حامل اللقب مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني بطل عامي 2013 و2015.

وفي المقابل يتواجه شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل عامي 2007 و2017.

وفي منطقة غرب آسيا يتقابل الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري.



وفي المباراة الثانية ضمن ربع النهائي في منطقة غرب آسيا يتواجه الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوباهان الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي.

القرعة (الفريق الايمن يستضيف مباراة الذهاب)

ربع النهائي

غرب آسيا

(1) الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي - الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري.

(2) الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وزوباهان الإيراني - الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي



شرق آسيا

(3) شنغهاي اس آي بي جي (الصين) - أوراوا ريد دايموندز (اليابان).

(4) غوانغزهو ايفرغراند (الصين) - كاشيما انتليرز (اليابان).

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قبل النهائي

(1) الفائز من ربع النهائي (1) - الفائز من ربع النهائي (2).

(2) الفائز من ربع النهائي (3) - الفائز من ربع النهائي (4).

النهائي

الفائز من قبل النهائي (1) - الفائز من قبل النهائي (2).

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 لمنطقة شرق آسيا يومي 5 و6 آب على أن تجري مباريات الإياب يومي 12 و13 من ذات الشهر.

في المقابل تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 26 و27 و28 آب والإياب أيام 16 و17 و18 أيلول.

وتقام مباراتي ذهاب الدور قبل النهائي يومي 1 و2 تشلاين الأول والإياب يومي 22 و23 من ذات الشهر، على أن يجري ذهاب النهائي يوم 9 تشرين الثاني والإياب يوم 24 من ذات الشهر.