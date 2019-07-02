اختاري الفساتين البيضاء لجميع مناسباتك واتبعي موضة 2019! (صور)

من أكثر القطع المتداولة صيفاً الفساتين البيضاء إذ تختارها الفتاة لتبرز أناقتها بطريقة عفوية وبسيطة وتكون في نفس الوقت قطعة باردة ومريحة. فالفستان الأبيض هو الخيار الأمثل في مثل هذا الوقت.

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