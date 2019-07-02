ما سبب ظهور الكلف والتصبغات على الوجه؟ وكيف نعالج هذه المشاكل؟

ما هي العوامل التي تفقد البشرة جمالها وشبابها؟

عوامل عدة تؤثر على البشرة وتضعفها وتفقدها رونقها، أهمها التعرض لاشعة الشمس الساطعة، لذا يجب شرب كيات كبيرة من المياه لتعويض السوائل المفقودة.

كما وأن التعرض للمكيفات الهوائية يؤدي الى جفاف البشرة، وهذا المفعول لا يقل ضررا عن اشعة الشمس.



وثمة عوامل اخرى عديدة ابرزها: عدم شرب كميات كافية من المياه، وعدم وضع الكريمات المناسبة على سطح البشرة، بالاضافة الى التدخين والتغير الهرموني عند النساء خصوصا لدى الحوامل...

تجدر الاشارة الى ان التصبغات على سطح البشرة غالبا ما تظهر عند المرأة الحامل وهذا دليل على ان التغيرات الهرمونية التي تتعرض لها الحامل هي السبب الرئيسي الذي يؤدي الى جفاف في البشرة.

هنا تكمن أهمية تجنب ظهور الكلف والتصبغات على البشرة للحفاظ على نضارة الوجه واشراقه.



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كيف نعالج هذه المشاكل؟ وما هي الطرق الصحيحة للوقاية من جفاف البشرة؟ وهل من حلول نهائية للتخلص من الكلف ؟ وكيف يتم العلاج في حال ظهور التصبغات على الوجه؟

هذه الاسئلة وسواها يجيبنا عليها الدكتور نادر صعب ضمن برنامجه، لذا ننصحكم بمشاهدة الحلقة الكاملة من "الجمال نادر وصعب"، عبر النقر هنا.

يذكر أن "الجمال نادر وصعب" يعرض على قناة السومرية كل يوم جمعة في تمام الساعة السادسة الا ربع مساء على السومرية.

لمشاهدة كل حلقات البرنامج، يرجى النقر هنا.

