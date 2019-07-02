دليلك لاختيار النظارات الانسب لشكل وجهك وشخصيتك

تساعدك النظارات المستطيلة ذات الزوايا على إضفاء المزيد من الحدة على مظهرك، وستبرز عظام الخد، فضلا عن تحديد تقاسيم وجهك إذا كان مستديرا.

وتوصي كوبيل باختيار إطارات من متجر مختص في بيع النظارات بمساعدة أخصائي بصريات ذي خبرة.



ومن المهم تجربة أنواع عدة من النظارات لإيجاد الشكل المثالي والمناسب لوجهك. وعندما يتلاءم الإطار مع وجهك، سيشجعك هذا الأمر على ارتداء النظارات طوال اليوم، مما يؤدي بدوره لتحسين بصرك، وفقا لجيسيكا كوبيل نائبة رئيس إدارة العلامة التجارية في "تورا.كوم".تقول منسقة الملابس والمظهر والمتسوّقة الشخصية دينا شيرير إن أي نوع من النظارات يناسب هذا الشكل من الوجه، وذلك بسبب التوازن بين الجبين والخدين والذقن، والذي يتميز به الوجه البيضاوي. وعلى غرار سلمى حايك وجوليان مور وكيت ميدلتون وجيسيكا ألبا اللواتي يتمتعن بوجه بيضاوي الشكل، يمكنك أيضا ارتداء النظارات كبيرة الحجم.

إذا كان وجهك مربعا

إيجاد إطار ملائم بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون وجها مربع الشكل يعتبر أمرا صعبا، لأن ملامح الوجه تكون عادة محددة وبارزة ومتناظرة للغاية، قد يزيد نوع معين من الإطارات من قسوة ملامح وجهك.

والنظارات مستطيلة الشكل ذات الإطارات الداكنة ستخلق انسجاما بين ملامح وجهك وتعطيك مظهرا أنيقا، بحسب شيرير.

إذا كنت تمتلك خط فك بارزا

يمكن للأشخاص الذين يمتلكون خط فك بارزا، على غرار فيكتوريا بيكهام وهيلاري سوانك وأوليفيا وايلد، ارتداء نظارات شمسية من طراز الطيارين، لأن هذا النوع من النظارات يناسب وجوههم.

والنظارات الشمسية من طراز الطيارين، أو أي نظارة ذات شكل منحن، تخفف من حدة خطوط الفك، وتخلق مزيدا من التوازن وتشتت التركيز على هذه المنطقة، كما تؤكد شيرير.

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تمتلك كل من تايرا بانك وريانا وكرستينا ريتشي جبينا عريضا، لذلك دائما ما يضعن نظارات كبيرة. وتنصح شيرير أصحاب الجبين العريض بـ"تشتيت الانتباه من خلال لفت الانتباه لتفاصيل أخرى في وجهك. وبفضل النظارات ذات الحجم الكبير، سينصب جل التركيز على منطقة عينيك وستصبح هي المنطقة المهيمنة في الوجه".

إذا كنت تمتلك وجها صغيرا

الوجه الصغير هو أكثر أشكال الوجه صعوبة عندما يتعلق الأمر باختيار الإطارات الملائمة، حيث يمكن للنظارات ذات الحجم التقليدي أن تخفي ملامح وجهك.

يقول ستودي إنه ينبغي شراء نظارات شمسية ذات أحجام صغيرة. ولكن إذا لم يكن هذا النوع من النظارات متوفرا، جرب تلك التي لا تحتوي على إطارات أو مستديرة الشكل.

إذا كان وجهك على شكل قلب

يعد هذا الشكل مثاليا بالنسبة لوجه المرأة. ومن المشاهير الذين يمتلكون هذا الوجه ميشيل فايفر وجنيفر لوف هيويت وكلوديا شيفر وناعومي كامبل. لكن تتمثل أبرز عيوبه في أن العديد من النظارات الشمسية قادرة على تغطية ملامحه. لهذا السبب يوصي الخبراء باختيار نظارات كلاسيكية وبسيطة.

أما ويس ستودي مؤسس شركة "أرتيكل وان" المُتخصصة ببيع النظارات العصرية فيقول إنه "ينبغي اختيار إطارات نظارة مستديرة ومُنحنية بعض الشيء. كما تعد نظارات عيون القطة اختيارا موفقا بالنسبة للمرأة التي تمتلك وجها على شكل قلب".

إذا كنت تمتلك وجها ذا زوايا حادة

معظم عارضات الأزياء يحاولن الحصول على زوايا في وجوههن، مما يجعلهن جذابات فوتوغرافيا. لكن تلك الملامح البارزة قد تترجم بطريقة مختلفة في الحياة اليومية. وحيال هذا الشأن، قالت شيرير إنه "يمكنك أن تجعل زوايا وجهك تبدو أكثر وضوحا مع إطارات معدنية ذات زوايا حادة، أو اختيار نظارات ذات إطارات منحنية للتقليل من حدة الزوايا قليلا".