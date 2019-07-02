حملة اعتقالات إسرائيلية تطال 37 فلسطينيا في الضفة والقدس

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 37 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليل وفجر الثلاثاء بزعم مشاركتهم في فعاليات رافضة للاحتلال.

وأضاف أنه نقل المعتقلين للتحقيق في مراكز المخابرات الإسرائيلية.

ومساء أمس اعتقلت شرطة الاحتلال 15 فلسطينيا في القدس الشرقية بداعي مشاركتهم في جنازة لشهيد فلسطيني في بلدة العيساوية في المدينة.

وأوقفت شرطة الاحتلال الفلسطينيين لدى خروجهم من العيساوية بعد مشاركتهم في جنازة محمد سمير عبيد، 20 عاما، الذي استشهد الخميس الماضي برصاصة أطلقها شرطي إسرائيلي من مسافة قريبة فاخترقت قلبه.

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وكان آلاف الفلسطينيين شاركوا في الجنازة التي تمت بعد رفض عائلة الشهيد الرضوخ لشروط الشرطة الإسرائيلية بدفنه ليلا بمشاركة عدد محدود من ذويه.

واستنادا إلى معطيات رسمية إسرائيلية فيقبع في سجون الاحتلال 5168 فلسطينيا.

إلى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، ارتفع إلى 11 أسيرا بعد دخول ثلاثة أسرى جدد أمس للإضراب.

وبدأ عدد الأسرى في التزايد بعد بدء الإضراب قبل 17 يوما.

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن "الأسرى المضربين يعانون من تفاقم في أوضاعهم الصحية وبدت عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي واصفرار الوجه، كما يعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل".

وأضافت أن "ازدياد أعداد المضربين عن الطعام مؤشر واضح على تزايد موجة الاحتجاجات في صفوف الأسرى على هذا الاعتقال الجائر والمسلط على رقاب مئات المعتقلين الإداريين الذين يزج بهم داخل السجون الإسرائيلية دون أسباب أو توجيه لوائح اتهام".

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى 500 معتقل.