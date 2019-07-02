خروقات قطر واعتذار سامسونج.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز تأكيدات واشنطن بأن "إيران تبتز العالم بتخصيب اليورانيوم"، وفضح نائبة فرنسية "خروقات قطر لقوانين العقوبات على الإرهاب"، وتأكيد الجيش الليبي أن "أردوغان يدعم الإرهاب بشكل مباشر في طرابلس"، و"إصابة 9 أشخاص في هجوم إرهابي بطائرة مسيرة خارج مطار أبها السعودي".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون "صعدة اليمنية.. انتفاضة مسلحة لقبائل منبه ضد الحوثي"، و"مقتل عشرات الحوثيين بمعارك مع الجيش اليمني في 3 محافظات.

أما في الاقتصاد فتطالعون "النفط يظل مرتفعا بدعم تخفيضات أوبك"، و"8.40 مليار دولار تدفقات أجنبية على الأوراق المالية للأسواق الناشئة".

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وإلى الملاعب، تقرأون "سيبايوس يرفض العودة لدكة ريال مدريد".

وفي التكنولوجيا تتابعون "رئيس سامسونج يعتذر.. تسرعنا بإطلاق جلاكسي فولد القابل للطي".

وفي الفن، تطالعون "توم كروز وجاستن بيبر.. «نزال محتمل» على حلبة «القتال المفتوح».

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2019.

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