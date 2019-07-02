هجوم إرهابي على معسكر بالنيجر قرب الحدود مع مالي

قالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" إن هجوما إرهابيا استهدف معسكرا للجيش بالنيجر قرب الحدود مع مالي.

وأضافت المصادر أن الهجوم تم عبر سيارتين مفخختين استهدفتا المعسكر في ساعة متأخرة من الثلاثاء، وإثر ذلك أطلق مسلحون النار من أعلى دراجاتهم النارية.

ولم تتمكن المصادر من معرفة سقوط ضحايا من عدمه.

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ولم تتبن أي جهة مسؤولية عن الهجمات حتى الساعة 8:30ت.غ.

ويأتي الهجوم قبل أيام من استضافة العاصمة النيجرية، نيامي، لقمة إفريقية استثنائية تبدأ اجتماعاتها التحضيرية الخميس المقبل.

وتعقد القمة الإفريقية الاستثنائية الـ١٢ في نيامي 7 يوليو/تموز المقبل، وستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بعد دخول الاتفاقية المنشئة لها حيز النفاذ يوم 30 مايو/أيار الماضي عقب وصول عدد الدول المصدقة على الاتفاقية إلى 24 دولة.

ووفق وسائل إعلام نيجرية فإن السلطات الأمنية رفعت مستوى الاستعداد واتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين القمة الإفريقية.

ويعيش النيجر البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل تحت تهديد هجمات تنظيم داعش الإرهابي من منطقة الساحل في الغرب والشمال ومن بوكو حرام في الجنوب الشرقي.