إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد السعودي في قصر أكاساكا بطوكيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إمبراطور اليابان ناروهيتو. جاء ذلك على هامش مشاركة الأمير محمد بن سلمان بقمة العشرين التي انتهت فعاليتها السبت الماضي. وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقاءات مكثفة مع قادة وزعماء الدول المشاركة بقمة "العشرين" بحث خلالها مستجدات الأوضاع وآفاق تعزيز وتنمية العلاقات وخاصة في المجالات الاستثمارية.

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