البحرين تدعو لمواجهة إرهاب الحوثي بعد استهداف مطار أبها مجددا

أدانت البحرين الثلاثاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثي، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص، ودعت المجتمع الدولي لمواجهة المليشيا المدعومة من إيران.

وجددت البحرين في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، دعمها للمملكة العربية السعودية وموقفها الثابت والداعم بقوة لجميع الجهود والمساعي التي تقوم بها لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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وأعربت الوزارة عن تضامن البحرين التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، مشددة على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعلن التحالف العربي في اليمن صباح الثلاثاء إصابة 9 أشخاص في سقوط طائرة مسيرة على المواقف الخارجية بمطار أبها الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الهجوم الإرهابي قامت به المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

واستشهد شخص وأصيب 7 آخرون، الشهر الماضي، في هجوم نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف مطار أبها الدولي.