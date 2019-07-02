انت الان تتابع لاريجاني: على ترامب إدراك أن الإيرانيين يتكاتفون إن تعرضوا لتنمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الثلاثاء إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراك أن الإيرانيين يصبحون أكثر تكاتفا عندما يواجهون تنمرا.

وأعلنت إيران أمس الاثنين أنها كدست كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز الحد المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015 مما دفع ترامب إلى التحذير من أن إيران "تلعب بالنار".

وقال لاريجاني في تصريحات نقلها التلفزيون في بث مباشر "على السيد ترامب إدراك أنه عندما يتحدث أحد بلغة تنم عن التنمر ضد أمة متحضرة فإنها تصبح أكثر تكاتفا".